Новость о медведе-людоеде в Тверской области оказалась фейком

Медведь нападал на туристов не в Тверской области, а в Красноярском крае Фото: ergaki-park.ru

В соцсетях Твери и Тверской области набирает обороты новость про медведя-людоеда, который нападает на туристов в лесах Зубцовского района.

Первые сообщения местные жители получили в мессенджере еще в конце июля. Дальше "страшная новость", пошла, как говорится, по сарафанному радио, обрастая все более жуткими и кровавыми подробностями, подкрепленными не менее жуткими фотографиями. Уже несколько недель происшествие обсуждают в соцсетях.

В пресс-службе УМВД России по Тверской области сообщили, что в Зубцовском районе такого случая не было, да и вообще в регионе медведь ни на кого не нападал.

- Подобная информация не поступала, - уточнили в ведомстве.

Так что для нас, жителей Верхневолжья, это фейк, но, как выяснилось, страшная правда для жителей Красноярска.

Медведь, которым пугают жителей Тверской области, нападал на проводников и туристов в парке "Ергаки". Об этом рассказала дирекция парка на официальном сайте. 21 июня медведь напал на туристическую группу из 13 человек, погиб подросток. Медведя ликвидировали.

Еще один случай произошел там же 27 июля. Животное напало на четверых туристов, погиб мужчина.

Позже в соцсети снова появились фотографии убитого животного. Дирекция парка предупредила туристов о возможной опасности нахождения в парке в связи с миграцией медведя. В настоящее время парк закрыт для проведения многодневных туров и кемпингов, открыты только экотропы.