Лишь 1% мужчин и 3% женщин в Тверской области выбирают ЗОЖ

Мужчины в Тверской области больше, чем женщины, занимаются спортом, но при этом и больше курят.
Фото: Андрей СИНЬКОВ
ЗОЖ, то есть здоровый образ жизни, выбрали своей главной философией 1% мужчин и 3% женщин в Тверской области. Это показало выборочное исследование, проведённое Тверьстатом в 2020 году.
Однако тех, кто пусть не ежедневно, но старается вести здоровые образ жизни, гораздо больше: 27% мужчин и 43% женщин.
При этом удовлетворены состоянием своего здоровья 51% опрошенных. А 39% считают, что их здоровье хорошее или очень хорошее.
Согласно исследованию, мужчины в Тверской области больше, чем женщины, занимаются спортом, но при этом и больше курят. А женщины сильнее привержены здоровому питанию и меньше, чем мужчины, интересуются интеллектуальными видами спорта.
Как мужчины и женщины относятся к своему здоровью. Графика: Тверьстат