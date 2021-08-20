Лишь 1% мужчин и 3% женщин в Тверской области выбирают ЗОЖ

Мужчины в Тверской области больше, чем женщины, занимаются спортом, но при этом и больше курят. Фото: Андрей СИНЬКОВ

ЗОЖ, то есть здоровый образ жизни, выбрали своей главной философией 1% мужчин и 3% женщин в Тверской области. Это показало выборочное исследование, проведённое Тверьстатом в 2020 году.

Однако тех, кто пусть не ежедневно, но старается вести здоровые образ жизни, гораздо больше: 27% мужчин и 43% женщин.

При этом удовлетворены состоянием своего здоровья 51% опрошенных. А 39% считают, что их здоровье хорошее или очень хорошее.

Согласно исследованию, мужчины в Тверской области больше, чем женщины, занимаются спортом, но при этом и больше курят. А женщины сильнее привержены здоровому питанию и меньше, чем мужчины, интересуются интеллектуальными видами спорта.