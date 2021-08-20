В Тверской области начал дешеветь картофель

Но с начала года этот любимый всеми продукт уже успел вырасти в цене почти в 2 раза. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За последнюю отчётную неделю (с 10 по 16 августа) в розничных магазинах Тверской области больше всего подорожали жирный творог (+3,67%) и поваренная соль (+2,15%).

Килограмм творога сегодня стоит в среднем 389,5 руб., а соли - 12,4 руб.

Немного выросли в цене также свинина (+1,6%) и яблоки (+1,7%).

Подешевели за указанный период морковь (-7,76%), репчатый лук (-4,46%) и картофель (-4,95%). Снижение цены на картофель особенно приятная новость, так как с начала года этот любимый всеми продукт вырос в цене почти в 2 раза.