На обустройство инженерных сетей в «Боровлёво-3» в Твери направят средства областного бюджета

Проект «Боровлёво-3». Фото: ПТО

На обеспечение электро-, газо- и водоснабжением, а также водоотведением инновационно-промышленного парка «Боровлёво-3» в Твери направят 213,1 млн рублей из областного бюджета. Вопрос об этом рассмотрен на заседании бюджетной комиссии региона. Его 19 августа провёл губернатор Игорь Руденя.

- Наша цель - развитие всей территории «Боровлево-3», чтобы на промышленной площадке появились новые производства, рабочие места, были обеспечены налоговые поступления в бюджет, - отметил глава региона.

В промпарке построят распределительную подстанцию, насосную станцию, устроят линии электропередач, сети газоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Общая площадь «Боровлево-3» составит 82 га. Там планируется разместить 19 производств, создать свыше 2700 рабочих мест, из них 250 - на первом этапе.

Общий объем инвестиций составит около 10 млрд рублей.

Для резидентов парка предусмотрен ряд мер господдержки, в том числе льготный налоговый режим.

Известно, что свои производства в парке намерены открыть компании «Герс Технолоджи» (оборудование для нефтегазовой промышленности) и «Фодеско-МАК» (комплектующие для пресс-форм и штампов).

На заседании бюджетной комиссии. Фото: ПТО