5724 подарка вручены новорожденным в Тверской области с начала года

Подарочные наборы получили 5724 семьи Фото: Ирина ТАРАСОВА

В Тверской области с начала 2021 года 5724 семьи получили подарочные наборы для новорожденных детей. Эта мера поддержки действует с 2019 года, инициатором выступил губернатор Игорь Руденя. С этого времени подарки были вручены 18 114 семьям, некоторым уже дважды.

Напомним, подарок предусмотрен при рождении и регистрации на территории Тверского региона новорожденного ребенка - гражданина Российской Федерации.

В наборе - более 50 наименований товаров по уходу за младенцем: постельные принадлежности, одежда, средства гигиены и др.

Набор предоставляется родителям, усыновителям, опекунам новорожденного при условии регистрации его рождения органами ЗАГС Тверской области. Получить коробку можно до достижения ребенком возраста трех месяцев.