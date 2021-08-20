В Тверской области 11-летний мальчик взорвал порох и получил ожоги

Мальчик получил ожоги 1-2 степени Фото: областной минздрав

ЧП произошло в Селижаровском муниципальном округе Тверской области.

11-летний мальчик гулял без присмотра взрослых, в заброшенном доме нашел старый порох и спички, вынес на улицу и поджег. Порох не загорелся, мальчик взял его в руки, и тогда произошел взрыв.

Ребенку обожгло голову, лицо, шею и руку. Зафиксированы ожоги 1-2 степени.

По постановлению прокурора мать несовершеннолетнего привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и защите прав и интересов несовершеннолетнего. Ей выписано предупреждение.

Прокуратурой района в адрес директора школы, где обучается ребенок, внесено представление об устранении нарушений в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.