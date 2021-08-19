В Тверской области планируют расширить предоставление услуг по соцкарте

Игорь Руденя - в прямом эфире. Фото: Youtube/Вести Тверь/ скриншот

Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире сообщил о планах расширить предоставление услуг по социальной карте в регионе.

- Расширение услуг, конечно, планируется. Это большая работа, которая сегодня нами ведётся. Уверен, что уже в конце текущего года Правительство Тверской области сможет объявить о перечне услуг, которые можно будет получать по социальной карте. Сейчас анализируем опыт других субъектов Российской Федерации. Считаем, что это должно быть доступно во всех муниципальных образованиях региона, - сказал Игорь Руденя.

В 2020 году был реализован первый этап проекта по внедрению единой соцкарты жителя Тверской области на основе национальной платежной системы «Мир». По этой карте предоставляется льготный проезд на пассажирских автобусах "Транспорта Верхневолжья".

Также по соцкарте жителя Тверской области можно получать пенсию, ежемесячные денежные выплаты, социальные пособия