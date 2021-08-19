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Общество19 августа 2021 21:58

В Тверской области предприятие задолжало работникам 3,3 миллиона рублей

95 сотрудников не получили заработную плату за май
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Работникам задолжали зарплату за май

Работникам задолжали зарплату за май

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Бежецкую межрайонную прокуратуру обратились работники одного из местных предприятий с жалобой на долги по заработной плате.

В ходе проверки установлено, что предприятие задолжало заработную плату за май 2021 года 95 работниками. Сумма долга составила 3 млн 350 тыс рублей.

В отношении руководителя предприятия вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, виновному назначен штраф в размере 10 тыс. рублей.

Нарушения устранены, срок задержки по выплате зарплаты составил 10 календарных дней.