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Общество19 августа 2021 21:51

Во время урагана в Андреаполе Тверской области погибла акушерка высшей категории

Ирины Крючковой не стало 2 августа
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Ирина Крючкова 36 лет работала в акушерском отделении Андреапольской ЦРБ Фото: VK/Андреапольские вести

Ирина Крючкова 36 лет работала в акушерском отделении Андреапольской ЦРБ Фото: VK/Андреапольские вести

Администрация и коллектив Андреапольской ЦРБ выразили соболезнования родным и близким в связи с трагической кончиной акушерки высшей категории Ирины Сергеевны Крючковой. Некролог опубликован в группе "Андреапольские вести".

Женщина погибла 2 августа во время смерча в Андреаполе. На улице Промысловой, которую стихия потрепала серьезнеев всего, Ирина Крючкова получила смертельные травмы.

36 лет Ирина Сергеевна проработала в акушерском отделении Андреапольской ЦРБ.

- Она всю свою жизнь оставалась верна выбранной профессии, посвятив себя медицине,- вспоминают о ней коллеги.

Напомним, что в результате стихии погибли три человека, двое из них - жители Андреаполя и один - из Осташкова.