Во время урагана в Андреаполе Тверской области погибла акушерка высшей категории

Ирина Крючкова 36 лет работала в акушерском отделении Андреапольской ЦРБ Фото: VK/Андреапольские вести

Администрация и коллектив Андреапольской ЦРБ выразили соболезнования родным и близким в связи с трагической кончиной акушерки высшей категории Ирины Сергеевны Крючковой. Некролог опубликован в группе "Андреапольские вести".

Женщина погибла 2 августа во время смерча в Андреаполе. На улице Промысловой, которую стихия потрепала серьезнеев всего, Ирина Крючкова получила смертельные травмы.

36 лет Ирина Сергеевна проработала в акушерском отделении Андреапольской ЦРБ.

- Она всю свою жизнь оставалась верна выбранной профессии, посвятив себя медицине,- вспоминают о ней коллеги.

Напомним, что в результате стихии погибли три человека, двое из них - жители Андреаполя и один - из Осташкова.