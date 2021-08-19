Тверской губернатор сообщил о позитивных изменениях, которые ждут некоторые деревни в Ржевском районе

Игорь Руденя вновь ответил на вопросы граждан в прямом эфире. Фото: Youtube/Вести Тверь/скриншот

19 августа губернатор Игорь Руденя в прямом телеэфире ответил на обращение предпринимателя из Ржевского района по школам и газу.

- В этом году - одно из передовых направлений Минсельхоза России - это комплексное развитие сельских территорий. Мы получили грант. На ближайшем заседании правительства региона мы уже запланировали принятие порядка доведения этих средств. Они будут предусмотрены на приобретение двух автобусов для школы в Кокошкино Ржевского района, - сказал Игорь Руденя.

Губернатор добавил, что там также запланирован ремонт здания учебного заведения, и идут работы по улучшению состояния дороги, по которой проходит школьный маршрут.

Помимо этого, глава региона отметил, что в этом году будет реализован проект газификации деревень Есёмово и Костерёво в районе. О них и спрашивал гражданин.