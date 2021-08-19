2500 студентов-медиков оказывали помощь населению Тверской области в период пандемии

В период пандемии волонтеры оказывали помощь населению Фото: администрация Твери

Более 2500 студентов-медиков Тверской области оказывали помощь населению в период пандемии коронавируса, приняли участие в 40 мероприятиях, работали в инфекционных госпиталях, помогали врачам.

- Волонтёрское движение – это одна из наиболее эффективных форм общественной инициативы, реализации полезных дел, воспитания неравнодушного и ответственного подрастающего поколения, - отметил труд волонтеров губернатор Игорь Руденя.

Волонтеры-медики работали на «горячей линии» Минздрава, передавали новогодние подарки детям медиков, работающих в «красной зоне», участвовали в донорских акциях, доставляли лекарства и продукты пенсионерам и маломобильным гражданам.

Студенты ведут образовательную работу с населением, проводят уроки первой помощи для школьников, рассказывают о здоровом образе жизни, участвуют в региональных и всероссийских акциях.