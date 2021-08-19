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Экономика19 августа 2021 21:16

На поддержку производителей молока и мяса в Тверской области выделят 35 млн рублей

Об этом в прямом эфире сообщил глава региона
Александр ЖМУЛИНАлександр ЖМУЛИН
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Молочным и мясным сельхозпроизводителям окажут дополнительную поддержку.

Молочным и мясным сельхозпроизводителям окажут дополнительную поддержку.

Фото: Александр ЖМУЛИН

Сегодня вечером, 19 августа, губернатор Игорь Руденя вновь поучаствовал в прямом эфире на телеканале "Россия 24" (Тверь).

Одним из первых был затронут вопрос поддержки аграриев. тут губернатор сообщил о нововведении.

- Будет увеличена поддержка для всех, кто занимается производством молока и мяса КРС, то есть крупного рогатого скота. Уже в этом году на это будет выделено 35 млн рублей, - сказал Игорь Руденя.