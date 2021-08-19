На поддержку производителей молока и мяса в Тверской области выделят 35 млн рублей

Молочным и мясным сельхозпроизводителям окажут дополнительную поддержку. Фото: Александр ЖМУЛИН

Сегодня вечером, 19 августа, губернатор Игорь Руденя вновь поучаствовал в прямом эфире на телеканале "Россия 24" (Тверь).

Одним из первых был затронут вопрос поддержки аграриев. тут губернатор сообщил о нововведении.

- Будет увеличена поддержка для всех, кто занимается производством молока и мяса КРС, то есть крупного рогатого скота. Уже в этом году на это будет выделено 35 млн рублей, - сказал Игорь Руденя.