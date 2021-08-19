Госавтоинспекторы провели рейд по проверке автобусов в Твери

Госавтоинспекторы проверили водителей автобусов в Твери Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекторы Тверской области 19 августа провели мероприятие "Автобус" на улицах Твери.

В ходе рейда сотрудниками ГИБДД было проверено техническое состояние автобусов, оснащенность техническими средствами контроля, наличие документов, необходимых для перевозки пассажиров, а также соблюдение Правил дорожного движения.

Инспеторы также проверяли показания тахографов.

- За период проведения профилактического мероприятия сотрудниками ГИБДД были выявлены такие нарушения как: осуществление перевозки пассажиров без контрольных устройств регистрации режима труда и отдыха водителей (тахографа), управление автобусом при технических неисправностях, без технического и медицинского осмотра и др. Всего сотрудниками отдела ГИБДД было составлено четыре административных материала, - сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Тверской области.