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Общество19 августа 2021 20:41

Губернатор Тверской области предложил создать в атомграде Удомле новый памятник

Глава региона посетил город с рабочим визитом
Алексей АНДРЕЕВ
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В сквере делают фонтан с подсветкой.

В сквере делают фонтан с подсветкой.

Фото: ПТО

19 августа в Удомле губернатор Игорь Руденя ознакомился с ходом благоустройства сквера-бульвара по проспекту Энергетиков. Оно проводится по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». работы должны завершить к сентябрю 2021 года.

Центральным объектом сквера-бульвара станет фонтан с подсветкой. Уже залита чаша фонтана, прокладываются трубы, идет отливка фартука.

Глава региона поручил расширить перечень работ по благоустройству сквера – обновить пешеходные дорожки на аллее, сделать зону Wi-Fi.

Губернатор также побывал в парке Венецианова. Он преображен в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В этом году разработают проект второго этапа работ.

Глава региона предложил при дальнейшем обустройстве общественных пространств города создать объект, отсылающий к ключевой для муниципалитета – атомной отрасли.