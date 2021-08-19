В удомельской школе в Тверской области откроется «Точка роста»

В школе произошли позитивные изменения - отремонтирован спортзал, заменены окна, модернизирована столовая. Фото: ПТО

19 августа в Удомле губернатор Игорь Руденя посетил среднюю школу №1 имени А.С. Попова. 1 сентября учебу там начнут 920 ребят.

При поддержке области за прошедшие три года в школе отремонтирован спортзал, заменены окна, модернизирована столовая. Запланирован ремонт кровли и фасада.

Игорь Руденя отметил – необходимо привести в нормативное состояние и тротуары возле школы, а также обустроить на спортивной площадке футбольное поле и беговые дорожки.

Школа с 2020 года участвует в федеральном проекте «Успех каждого ребенка», в 2022 году здесь откроется «Точка роста».

Возможности получать востребованные сегодня знания школьники Удомли могут теперь в центре цифрового образования «IT-куб». Он создан по нацпроекту «Образование» на базе Дома детского творчества.

В «IT-кубе» занимается более 400 ребят в возрасте от 5 до 18 лет. Они осваивают навыки и компетенции в сфере информационных технологий.