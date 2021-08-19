23 бренда представят Тверскую область на Национальном конкурсе «Вкусы России»

Миссия конкурса — познакомить потребителей с многообразием вкусов нашей страны. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В конкурсе «Вкусы России» в этом году выберут лучших в восьми номинациях: «На всю страну», «Вкус природы», «Гастрономическая находка», «Кулинарное наследие», «Нас выбирают», «Вкус из глубинки», «Загляните на огонёк», «Вкус без границ». Тверской регион будет представлен 23 брендами.

Участниками станут наши, местные производители. Их 19, но некоторые представят на конкурсе не один бренд. От Тверской области заявлены: «Форель Верхневолжья», «Деликатесы Верхневолжья», «Тверские баранки» и «Тверские сушки», «Селигерский Иван-чай», «Мука Верхневолжья» и «Макароны Верхневолжья», «Сыры Верхневолжья», «Квас поручика Ржевского», «Хлеб Верхневолжья», «Кашинский зефир», «Пельмени Верхневолжья», «Мороженое Верхневолжья», «Молоко Верхневолжья», «Лимонад Верхневолжья», «Вода Верхневолжья», «Морс Селигерский» и «Лимонад Селигерский», «Мармелад Верхневолжья», «Мясные чипсы». Конечно, будут «Пожарская котлета», «Вода «Кашинская» и «Тверской пряник».

Миссия конкурса, как говорят его организаторы, — познакомить потребителей с многообразием вкусов нашей страны и показать потенциал развития региональных брендов продуктов питания.

Народное голосование за лучшие бренды пройдёт с 20 октября по 7 ноября.