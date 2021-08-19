Мешки с наркотическими растениями хранил в гараже житель Тверской области

Мужчина выращивал растения и сушил в гараже Фото: УМВД России по Тверской области

Полицейские выявили факт хранения и культивирования наркотических средств у 51-летнего жителя деревни Каменка Максатихинского района.

В гараже и в доме у подозреваемого обнаружили разложенные для высушивания фрагменты наркосодержащих растений.

Посадки мужчина произвел весной, все лето вырщаивал сырье в теплице, а потом собрал и высушил.

Из теплицы также изъяты 78 кустов наркосодержащего растения.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет.