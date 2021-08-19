Пенсионерку из Тверской области обманул мастер по остеклению балконов

Мужчина обманул пенсионерку на 49 000 рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию о мошенничестве заявида 67-летняя жительница Ржева. Участковому женщина рассказала, что нашла мастера по остеклению балконов. Мужчина рассказал об услуге, произвел замеры, подготовил документы и взял аванс на покупку стройматериалов. Спустя время он снова обратился к женщине за деньгами.

В итоге злоумышленник получил от пенсионерки 49 000 рублей, обязательства по ремонту не выполнил и перестал выходить на связь.

Личность лжемастера установили. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 34-летний житель Ржева. Полученные деньги мужчина потратил.

По статье "Мошенничество" возбуждено и расследуется уголовное дело.