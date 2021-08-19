Губернатор Тверской области возложил цветы к Обелиску Победы в Удомле

Обелиск Победы в Удомле был возведен в канун 50-летия Победы. Фото: ПТО

19 августа губернатор Игорь Руденя проводит с рабочим визитом в Удомле. Глава региона возложил цветы к Обелиску Победы.

Этот монумент открыт в Удомле в канун 50-летия Победы. На мемориале высечены имена 373 удомельцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Рабочая поездка главы региона в муниципалитет началась с посещения Калининской атомной электростанции.

Там Игорь Руденя подчеркнул, что потенциал подобных крупных объектов энергетики важен для развития экономики, повышения инвестиционной привлекательности региона.

Во время возложения цветов. Если кто не в курсе, губернатор - в центре. Фото: ПТО