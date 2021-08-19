В Твери прошел рейд против таксистов-нелегалов

В Твери состоялся рейд "Легковое такси" Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Твери 18 августа сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие "Легковое такси" с целью выявления водителей такси, работающих нелегально.

Особое внимание инспекторы ГИБДД обращали на наличие водительского удостоверения у водителей такси, водительского стажа, путевой документации и лицензии на осуществление пассажирских перевозок. Транспортные средства также проверяли на наличие технических неисправностей.

В отношении всех выявленных нарушителей составлены административные материалы. Проверки будут продолжены.