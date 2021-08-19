В Тверской области 19 августа коронавирусом заразились ещё 218 человек

Рост числа ковидных больных в регионе замедлился. Фото: Алина ПЕТРОВА

По данным на 19 августа в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 218 человек. Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 58186 заболевшим.

Выздоровели за минувшие сутки 179 человек. Всего с начала пандемии 49992 жителя излечились от коронавируса. 1474 человека скончались.

За минувшие сутки 12 человек скончались от COVID-19. На карантине - 6720 человек (-27 за сутки). Такие данные приводит региональный оперштаб.

В регионе проводится массовая вакцинация.

Прививку сделали 352 825 человек, за последние сутки – 2 559 человек.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова и в Тверском цирке.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

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