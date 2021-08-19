Сотрудники Росгвардии Тверской области проверяют безопасность в школах к 1 сентября

Росгвардейцы проверяют безопасность в школах Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Перед началом нового учебного года сотрудники вневедомственной охраны регионального Управления Росгвардии проверяют безопасность в школах.

Во время рейда росгвардейцы проверяют состояние противокриминальной защищенности объекта образовательной сферы, исправность камер видеонаблюдения и других средств охраны, ограждения, тревожные кнопки, проводят инструктажи с охранниками, учебные тревоги.

На сегодняшний день подразделения вневедомственной охраны обеспечивают безопасность более 800 объектов образования, в том числе 270 школ, с подключением на пульт централизованной охраны. Маршруты патрулирования подразделений Росгвардии построены вблизи учебных заведений.