Более 14,5 тысяч жителей нашли работу в Тверской области в 2021 году

В Тверской области свободно 18,9 тыс вакансий Фото: Алексей БУЛАТОВ

С января по июль 2021 года через службу занятости в Тверской области трудоустроено более 14,5 тысяч жителей. На общественные работы направлено 80 человек. Собственное дело зарегистрировали 60 бывших безработных, 1094 приступили к профобучению.

Свободными остаются 18,9 тыс. вакансий. Востребованы специалисты, занятые на производстве: инженеры, слесари, электрики, операторы технологических установок, электромонтеры, токари, механики и другие специальности (всего заявлено 7,1 тыс. вакансий).

Нужны работники в сферах спорта, социального обеспечения и здравоохранения - врачи, в том числе общей практики, средний и младший медицинский персонал.

В сфере услуг актуальны вакансии продавца, парикмахера, официанта, водителя, машиниста.