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Общество19 августа 2021 12:38

Игорь Руденя в прямом эфире ответит на вопросы жителей Тверской области

Это произойдет, как обычно, вечером
Алексей АНДРЕЕВ
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Губернатор вновь выступит в прямом эфире.

Губернатор вновь выступит в прямом эфире.

Фото: ПТО

19 августа в 21.00 на телеканале «Россия 24» Тверь состоится прямой эфир с участием губернатора Игоря Рудени. Глава региона ответит на обращения граждан.

Расширят ли услуги по соцкарте жителя Тверской области? Какие новые возможности откроет для молодежи программа «Пушкинская карта» и как будут развиваться музеи области? Как в регионе проходит подготовка к новому учебному году и где в Верхневолжье создадут центры дополнительного образования «Точка роста»? Сколько проектов Программы поддержки местных инициатив реализуют в регионе в этом году?

Планируется, что ответы на эти и другие вопросы прозвучат в прямом эфире.

Прямой эфир можно будет посмотреть не только на телеканале, но и в сети Интернет.