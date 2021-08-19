В Твери на девушку напал доберман

Собака оставила на ноге девушки глубокую царапину Фото: vk.com/ostorozhno_tver.pozor_tver/Лена Свист

18 августа в Твери на бульваре Профсоюзов, у кинотеатра "Россия" на женщину напал доберман.

- Две женщины выгуливали собаку добермана, одна стучала палкой по земле и звала его по кличке, вторая открывала ворота в частный дом. Когда я поравнялась с собакой, она, не издав ни звука, вцепилась в ногу и забежала в ворота. Собака без намордника, без поводка, на всех кидается, не лает, не рычит, не предупреждает, - рассказала потерпевшая о случившемся в местном паблике "Осторожно Тверь! (ex - Позор Тверь)".

Собака порвала девушке джинсы и оставила царапину. Женщины испуганно стали оправдываться, что это не их собака и они его взяли на передержку, и спрятали пса в баню.

Позже девушка вернулсь с мужем, а женщины и вовсе начали отрицать, что имеют отношение к агрессивному псу. Информации о прививках у собаки нет.

В комментариях подписчики посоветовали девушке обратиться за медпомощью и написать заявление в полицию.