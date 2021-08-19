В юго-восточных районах Тверской области ожидаются гроза и дождь

В Тверской области обещают дожди и ветер Фото: Кирилл ЧАЩИН

ГУ МЧС России по Тверской области предупредило жителей юго-восточных районов об ухудшении погоды.

19 августа в юго-восточных районах ожидается гроза, сильный дождь, усиление ветра при грозе отдельными порывами 13-18 м/с.

Спасатели напоминают жителям, что при усилении ветра, а также при сильном дожде следует ограничить выход из зданий, не прятаться от сильного ветра около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями.

Будьте внимательны и осторожны!