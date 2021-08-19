Ухудшение качества телерадиосигнала возможно в Тверской области до 20 августа

В Тверской области возможны помехи телерадиовещании Фото: ПТО

В Тверской области, в связи с переездом ОРТПЦ в новый телецентр и реконструкцией антенн, возможно временное ухудшение качества теле- и радиосигналов. Работы продлятся до 20 августа.

Перебои возможны с 8:00 до 17:00. Далее вещание будет возобновляться в полном объеме.

Помехи в вещании могут заметить жители Твери, Калининского, Кимрского, Лихославльского, Торжокского, Рамешковского, Конаковского, Старицкого районов.

Вопросы по телефону: 8-800-220-20-02.