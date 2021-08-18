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Общество18 августа 2021 22:50

Тверская область поставит муку в Иран

Алексей АНДРЕЕВ
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Наш регион, возможно, будет продавать в Иран муку и нефтегазовое оборудование.

Наш регион, возможно, будет продавать в Иран муку и нефтегазовое оборудование.

Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Представители тверских компаний в Москве договорились с послом Исламской Республики Иран в РФ Каземом Джалали. Это произошло в рамках выставки Eurasia Expo 2021.

О том, что торгово-экономическое сотрудничество Верхневолжья с Ираном получило новое развитие, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Губернатор Игорь Руденя подчеркнул, что регион заинтересован во взаимодействии по разным направлениям - экспорту продукции деревообработки, поставке техники для нефтегазодобычи, нефтепереработки и другим.

Пока на встрече с иранским послом намечены пути для выхода на иранский рынок тверских компаний с поставками муки и нефтегазового оборудования.