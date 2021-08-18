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Здоровье18 августа 2021 19:31

Губернатор поручил ускорить проведение диспансеризации жителей Тверской области

Речь идет о тех, кто переболел коронавирусом
Алексей АНДРЕЕВ
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Игорь Руденя провёл заседание оперштаба.

Игорь Руденя провёл заседание оперштаба.

Фото: ПТО

18 августа губернатор Игорь Руденя на заседании оперативного штаба региона поручил ускорить проведение диспансеризации жителей региона, которые перенесли коронавирус.

При необходимости к этому привлекут мобильные бригады медиков.

Сейчас постковидная реабилитация в регионе проводится в Областном реабилитационном центре и клинике имени Аваева.

С пациентами работают врачи, инструкторы по лечебной физкультуре, психологи и физиотерапевты. Они учат человека, перенёсшего тяжелый недуг, правильно дышать, двигаться, делать специальные упражнения.

Специалисты отмечают, что в последние месяцы фиксируется незначительный рост уровня заболеваемости среди граждан в возрасте от 18 до 49 лет.

Одной из самых действенных мер против распространения коронавируса по-прежнему остается вакцинация. На данный момент в Верхневолжье привито 350 266 человек. Запас вакцины на сегодняшний в регионе составляет более 75 тысяч комплектов.