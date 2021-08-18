Свалку отходов автотранспорта нашли в лесу вблизи Твери

Свалки ликвидировали Фото: Минприроды Тверской области

Несанкционированную свалку обнаружили специалисты Минприроды региона в районе деревни Иванцево в Калининском районе Тверской области.

На участках земель лесного фонда и сельхозназначения обнаружены три несанкционированные свалки. На двух из них складировались преимущественно отходы автотранспорта (бампера, пластиковая обшивка, канистры, покрышки, сидения, обшивка салона и прочее).

- В ходе осмотра в составе отходов обнаружены документы двух юридических лиц, которые могут быть причастны к совершению сброса отходов на почву, - сообщили в ведомстве.

Устанавливается причастность указанных организаций к правонарушению. Материалы направлены в полицию, а также в Министерство лесного хозяйства Тверской области и региональное Управление Россельхознадзора.

Свалка ликвидирована.