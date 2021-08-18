Госавтоинспекторы устроили погоню за автоугонщиком по улицам Твери

Угонщик пытался скрыться, но был задержан Фото: УМВД России по Тверской области

14 августа в федеральный розыск был объявлен угнанный в Краснодарском крае автомобиль "Volkswagen Polo". Ориентировки разослали по регионам. 18 августа камеры видео фиксации нарушений ПДД зафиксировали перемещение иномарки в Твери.

Дежурная группа управления нарядами ОСБ ДПС ГИБДД УМВД России по Тверской области передала информацию патрульным экипажам ГИБДД.

Госавтоинспекторы начали преследование.

- Преследование продолжалось на территории Заволжского, Центрального и Московского районов Твери и завершилось на улице Орджоникидзе, - рассказали в полиции. - Водитель заехал в тупик и попытался убежать, но был задержан.

На место приехала следственно-оперативная группа. Задержанным оказался 40-летний житель Вологды. С апреля он объявлен в федеральный розыск в Свердловской области за кражу. Фигуранта проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. Он будет передан инициатору розыска.