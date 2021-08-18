В День Российского флага жителям Твери раздадут ленточки-триколоры

День Российского флага празднуется 22 августа.

День Российского флага празднуется 22 августа, это будет воскресенье. Каждый желающий в этот день сможет получить ленточку - триколор. Ленты будут раздавать волонтёры в парке Победы Твери с 12:00 до 16:00 на трёх площадках - у памятного знака "Звезда", у центральной колоннады и у Пантеона памяти.

В парке Победы запланирована и развлекательная программа.

С 12:00 до 14:00 пройдут тематические творческие мастер-классы для дошколят и школьников.

С 12:00 до 13:00 – состоится квиз (интелектуально-развлекательная игра) от парка Победы.

С 13:00 до 14:00 – весёлая детская анимация. С 14:00 до 15:00 – детская тренировка по тхэквондо.

С 14:00 до 15:00 – конкурс рисунков на асфальте.

С 15:00 до 16:00 – семейная командная игра "Гигантский морской бой" с призами от МУП "Дирекция парков".

С 15:00 до 16:00 – выступление кавер-группы "Крастибасс".