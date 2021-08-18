В развратных действиях в отношении трёх несовершеннолетних обвиняется житель Тверской области

Обвинение предъявлено мужчине 1976 года рождения. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следователи Осташковского следственного отдела СУ СК по Тверской области расследуют уголовное дело о развратных действиях в отношении трёх несовершеннолетних (ч.3 ст.135 УК РФ).

Обвинение предъявлено мужчине 1976 года рождения. По данным следствия, он совершил это преступление вечером 15 августа 2021 года на территории ЗАТО Солнечный.

Как только правоохранителям стало известно о случившемся, они опросили потерпевших, свидетелей, изучили место, где всё произошло. Это позволило установить подозреваемого "по горячим следам".

Сейчас мужчина заключён под стражу - об этом ходатайствовали следователи, и суд их поддержал. Расследование продолжается.