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Общество18 августа 2021 16:27

Ещё 5450 пассажиров в Тверской области стали обладателями транспортных карт "Волга"

"Волга" позволяет экономить на проезде
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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Транспортную карту можно купить в двух форматах: классическом и компактном - в виде брелока.

Транспортную карту можно купить в двух форматах: классическом и компактном - в виде брелока.

Фото: Виктория ТУШКОВА

С момента запуска новой транспортной модели в Ржевском, Старицком, Кимрском и Зубцовском районах Тверской области 5450 человек приобрели карты "Волга". Транспортную карту можно купить в двух форматах: классическом и компактном - в виде брелока.

"Волга" позволяет экономить на проезде. Оформляя длительный абонемент, можно снизить свои траты на поездки на 30%.

Транспортные карты продаются во всех почтовых отделениях Твери, Калининского, Ржевского, Старицкого, Зубцовского и Кимрского районов, а также в киосках в Кимрах, Ржеве и Зубцове.

Напомним, оплатить проезд можно также наличными (это несколько дороже), посредством QR-кода, банковской или социальной картой.

Расписание и маршруты автобусов «Транспорта Верхневолжья» есть на сайте областного Минтранспорта. Для жалоб и вопросов работает горячая линия: 8-800-350-00-99.