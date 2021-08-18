Снаряды времен войны продолжают обезвреживать в Тверской области

В Тверской области продолжают находить предметы времен войны Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В Тверской области специалистами-пиротехниками вблизи населенного пункта Хорошево в Ржевском районе методом ручной очистки исследовано около 30 га территорий, 6 га проверено с помощью механической чистки, обнаружено более 500 взрывоопасных предметов. Среди трофеев - артиллерийские снаряды с взрывателем, минометные мины, ручные гранаты.

В Ржевском районе работает 15 специалистов и три единицы техники, в том числе робототехническое средство DOK-ING MV-4 для обеспечения работы группы ручного разминирования. Применяются беспилотные летательные аппараты.

Найденные взрывоопасные предметы передают взрывотехникам аварийно-спасательной службы Тверской области для дальнейшего уничтожения.