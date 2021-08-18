В Твери на проспекте Победы после ремонта провалился асфальт

Яма образовалась после коммунального ремонта Фото: vk.com/tverbuilding

В Твери на проспекте Победы на перекрестке напротив автобусной остановки у бассейна "Радуга" провалился асфальт. Об этом днем, 18 августа, сообщил паблик "НТ | Новая Тверь".

Подписчики отмечают, что недавно на участке проводились коммунальные работы. Ограждения сняли, а через некоторое время появилась яма.

Водителям следует быть осторожнее на участке.

Напомним, что на проспекте Победы из-за коммунального ремонта уже ограничено движение транспорта у дома №74 и 103. Проезд закрыт до 31 августа.