16-летний подросток в очередной раз ушел из семейного центра в Тверской области

Подросток пропал 17 августа Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Торжокским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту отсутствия несовершеннолетнего Антона Долгова.

Уже не первый раз 16-летний подросток уходит из семейного центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в Торжке. Парня ищут с 17 августа. Вестей от него нет.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.