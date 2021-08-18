В Твери девушка не смогла перевести деньги мошенникам, потому что банк не дал ей кредит

Банк отказал заявительнице в займе Фото: Анастасия Осипова

В полицию обратилась 24-летняя жительница Твери. Девушка рассказала, что ей на телефон позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, будто неизвестные лица пытаются оформить кредит на её имя.

Звонивший убедил девушку лично оформить кредит и перевести деньги на "безопасный" счет. Но сделать это ей не удалось, потому что в займе банк заявительнице отказал.

Девушка поняла, что разговаривала с мошенниками и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.