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Происшествия18 августа 2021 14:26

В Твери девушка не смогла перевести деньги мошенникам, потому что банк не дал ей кредит

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Банк отказал заявительнице в займе

Банк отказал заявительнице в займе

Фото: Анастасия Осипова

В полицию обратилась 24-летняя жительница Твери. Девушка рассказала, что ей на телефон позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, будто неизвестные лица пытаются оформить кредит на её имя.

Звонивший убедил девушку лично оформить кредит и перевести деньги на "безопасный" счет. Но сделать это ей не удалось, потому что в займе банк заявительнице отказал.

Девушка поняла, что разговаривала с мошенниками и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.