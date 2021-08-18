В пригороде Твери задержан обвиняемый в изнасиловании мужчина

Фигурант скрывался на даче знакомой Фото: УМВД России по Тверской области
Сотрудниками УУР УМВД России по Тверской области совместно с сотрудниками из Центрального отдела полиции Твери в одном из пригородных посёлков города задержан гражданин сопредельного государства, обвиняемый в совершении особо тяжкого преступления.
44-летний мужчина является фигурантом уголовного дела об изнасиловании, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 131 УК РФ. В мае 2021 года он был объявлен в федеральный розыск.
Скрываясь от следствия, злоумышленник проживал на даче знакомой.
Мужчина передан инициатору розыска, расследование уголовного дела продолжается.