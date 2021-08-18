Ограничение движения на проспекте Победы в Твери продлили до 31 августа

Движение на участках ограничено до 31 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Твери на проспекте Победы у дома №74 продолжаются коммунальные работы.

В связи с этим ограничение движения транспорта продлено с 18 по 31 агуста. Работы также ведутся в микрорайоне "Чайка" у дома №103.

Напомним, что у дома №74 еще в декабре прошлого года произошел прорыв, на проезжей чвсти провалился асфальт. С того времени коммунальщики ремонтируют коллектор, движение на участке частично перекрыто.

Будьте внимательны и заранее планируйте маршрут.