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Общество18 августа 2021 12:40

Ограничение движения на проспекте Победы в Твери продлили до 31 августа

У домов №74 и 103 продолжается ремонт коммунальных систем
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Движение на участках ограничено до 31 августа

Движение на участках ограничено до 31 августа

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Твери на проспекте Победы у дома №74 продолжаются коммунальные работы.

В связи с этим ограничение движения транспорта продлено с 18 по 31 агуста. Работы также ведутся в микрорайоне "Чайка" у дома №103.

Напомним, что у дома №74 еще в декабре прошлого года произошел прорыв, на проезжей чвсти провалился асфальт. С того времени коммунальщики ремонтируют коллектор, движение на участке частично перекрыто.

Будьте внимательны и заранее планируйте маршрут.