В Тверской области отремонтируют автодорогу, соединяющую регион с Подмосковьем

Всего в регионе по нацпроекту в этом году должны отремонтировать 259 км дорог. Фото: ПТО

В Старицком районе отремонтируют автодорогу Старица - Степурино - Сидорово - граница Московской области. Работы рассчитаны на два года, начиная с 2021-го.

Будет отремонтировано два участка общей протяженностью 20,39 км: с 9 км по 27 км, с 31 по 32 км.

- Современная региональная дорожная сеть должна формироваться поступательно, исходя из приоритетов развития региона, интересов граждан и в привязке к инвестиционным проектам, - считает губернатор Игорь Руденя. Всего в регионе по нацпроекту в этом году в эксплуатацию должны ввести 259 км дорог. Это Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна, Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское, Рамешки – Максатиха, Торжок – Осташков, Вышний Волочек – Есеновичи – Кувшиново и другие объекты. Работы уже завершены на двух региональных объектах: Осташков - Селижарово - Ржев и «Москва - Рига» - Андреаполь - Пено - Хитино.