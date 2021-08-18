Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия18 августа 2021 11:22

16-летний подросток ушел из дома в Твери

Организованы его поиски
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мальчика ищут с 16 августа Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Мальчика ищут с 16 августа Фото: СУ СК РФ по Тверской области

16-летний Виктор Осипов ушел из дома в Твери вечером, 16 августа. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

По данному факту Заволжским межрайонным следственным отделом города Твери СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.

Следователи и полиция осмотрели место проживания несовершеннолетнего: следов, указывающих на признаки преступления не обнаружено. Подросток ранее неоднократно уходил из дома, а потом возвращался.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.