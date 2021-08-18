16-летний подросток ушел из дома в Твери

Мальчика ищут с 16 августа Фото: СУ СК РФ по Тверской области

16-летний Виктор Осипов ушел из дома в Твери вечером, 16 августа. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

По данному факту Заволжским межрайонным следственным отделом города Твери СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.

Следователи и полиция осмотрели место проживания несовершеннолетнего: следов, указывающих на признаки преступления не обнаружено. Подросток ранее неоднократно уходил из дома, а потом возвращался.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.