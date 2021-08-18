Водитель такси погиб в ДТП в Калязинском районе Тверской области

В ДТП погиб водитель такси Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП произошло вечером, 17 августа, в Калязинском районе Тверской области.

26-летний водитель автомобиля "Ниссан Тиида" вышел на обгон и на встречной полосе столкнулся с автомобилем ""Хендэ Солярис", принадлежащем службе такси, под управлением 62-летнего водителя.

В результате столкновения "Хендэ" вылетел в кювет. В аварии пострадали оба водителя, пассажиров не было.

С травмами водителей доставили в больницу. В медучрежении от полученных травм скончался водитель такси.