В Твери дополнительно отремонтируют несколько дорожных участков

В 2021 году в городе по нацпроекту должно быть отремонтировано свыше 61 км на 70 дорожных участках. Фото: администрация Твери

17 августа губернатор Игорь Руденя обсудил с главой Твери Алексеем Огоньковым вопросы проведения ремонта дополнительных объектов городской улично-дорожной сети в 2021 году.

Все эти участки включены в дополнительный список поручений губернатора по обращениям жителей Твери.

В рамках закона «О статусе города Тверской области, удостоенного почётного звания РФ «Город воинской славы» в Твери дополнительно отремонтируют проезд от улицы Вагжанова дом №5 до дома №8 по улице Вокзальная, проезд от бульвара Цанова до проезда 1-ой Складской, улица Маршала Конева.

Кроме того, планируется провести ремонт тротуаров на улице Софьи Перовской, Октябрьском проспекте, а также обустроить наружное освещение на Бурашевском шоссе от путепровода через Октябрьскую железную дорогу до трассы М-10. Кроме того, в городе будут установлены семь дополнительных камер видеофиксации.

В областной столице продолжается ремонт объектов улично-дорожной сети по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Всего в 2021 году в его рамках должно быть отремонтировано свыше 61 км на 70 дорожных участках.