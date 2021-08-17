МЧС предупредило жителей Тверской области об ухудшении погоды

Жителей региона предупредили об ухудшении погоды Фото: Анатолий ЖДАНОВ

ГУ МЧС России по Тверской области предупредило жителей об ухудшении погоды вечером, 17 августа. В западных районах региона вплоть до 6:00 утра 18 августа прогнозируются ливневые дожди с грозами и сильный ветер, при грозе отдельными порывами 15-20 м/с.

Спасатели напоминают гражданам, что при усилении ветра, а также при сильном дожде следует ограничить выход из зданий, не прятаться от непогоды около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями.

Будьте внимательны и осторожны на дорогах!