Во дворике бибилиотеки имени Горького в Твери поэты будут читать стихи на табуретке

Мероприятие пройдет во дворике библиотеки имени Горького Фото: сотрудники библиотеки им. Горького

В Твери состоится Всероссийская ежегодная акция "Поэты на табуретке". Мероприятие приурочено к дню рождения поэта Владимира Маяковского (19 августа) и состоится во дворике бибилиотеки имени А.М. Горького 22 августа.

Участники могут прочитать свое стихотворение или стихотворение Владимира Маяковского, стоя на табуретке.

Начало поэтической акции в 14:00.

Регистрация на участие - в группе мероприятия в соцсети.