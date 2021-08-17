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Общество17 августа 2021 18:08

Во дворике бибилиотеки имени Горького в Твери поэты будут читать стихи на табуретке

Акция пройдет к дню рождения Владимира Маяковского
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Мероприятие пройдет во дворике библиотеки имени Горького Фото: сотрудники библиотеки им. Горького

Мероприятие пройдет во дворике библиотеки имени Горького Фото: сотрудники библиотеки им. Горького

В Твери состоится Всероссийская ежегодная акция "Поэты на табуретке". Мероприятие приурочено к дню рождения поэта Владимира Маяковского (19 августа) и состоится во дворике бибилиотеки имени А.М. Горького 22 августа.

Участники могут прочитать свое стихотворение или стихотворение Владимира Маяковского, стоя на табуретке.

Начало поэтической акции в 14:00.

Регистрация на участие - в группе мероприятия в соцсети.