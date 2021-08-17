Во дворике бибилиотеки имени Горького в Твери поэты будут читать стихи на табуретке

Мероприятие пройдет во дворике библиотеки имени Горького Фото: сотрудники библиотеки им. Горького
В Твери состоится Всероссийская ежегодная акция "Поэты на табуретке". Мероприятие приурочено к дню рождения поэта Владимира Маяковского (19 августа) и состоится во дворике бибилиотеки имени А.М. Горького 22 августа.
Участники могут прочитать свое стихотворение или стихотворение Владимира Маяковского, стоя на табуретке.
Начало поэтической акции в 14:00.
Регистрация на участие - в группе мероприятия в соцсети.