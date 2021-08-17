Общественники оценили доступность среды для инвалидов на месте ДТП с колясочницей в Твери

На Волоколамском проспекте бордюры оказались сильно завышены Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Центр исследователей доступной среды «Эксперт» пришел запрос из прокуратуры Московского района Твери с просьбой проверить участок пешеходной зоны на Волоколамском проспекте. Именно на этом участке 2 июня произошло трагическое ДТП с женщиной-инвалидом.

Колясочница ехала по проезжей части со стороны набережной реки Лазури навстречу основному транспортному потоку, где ее зацепил автобус №51, который поворачивал на Волоколамку с проспекта Победы.

С травмами женщину госпитализировали в больницу, где позже она скончалась.

Общественники проехали по тому же маршруту, что и погибшая женщина - по пешеходной зоне нечетной стороны Волоколамского проспекта от его пересечения с улицей Ротмистрова до пересечения с проспектом Победы.

На протяжении пути в ходе проверки выявлены существенные недочеты: где-то бордюрный камень оказался сильно завышен (от 10 см и выше), местами и вовсе отсутствовал.

- Мы составили справку для прокуратуры, подробно описав все выявленные нами несоответствия нормам доступной среды. Прокуратура сделает соответствующий вывод. Мы же считаем: на этом отрезке лишь один съезд с тротуара выполнен в соответствии с действующими нормами - у арки дома №11. Все остальные достаточно опасны, особенно для человека на инвалидной коляске, - сообщили об итогах проверки общественники в соцсети.