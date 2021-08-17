Полицейские разыскали водителя, который похитил топливо с заправки в Тверской области

Мужчина заправил топливо в бак и уехал без оплаты Фото: УМВД России по Тверской области

В полицию обратился 34-летний старший смены одной из АЗС в Вышневолоцком городском округе. Заявитель сообщил, что неизвестный водитель ночью подъехал к АЗС, заправил бак на сумму свыше 3200 рублей, не расплатился за топливо и уехал.

Полицейские прибыли на место происшествия, провели опрос, просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый 20-летний житель Санкт-Петербурга.

В полиции молодой человек сознался в содеянном и объяснил, что не оплатил топливо из-за усталости и невнимательности.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье "Кража".