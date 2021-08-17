Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Дом. Семья17 августа 2021 16:13

Специалисты Центра спасения медвежат-сирот в Тверской области поделились рецептом "мишкиной каши"

В день 13 медвежат съедают 70 литров молочного лакомства
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
К концу лета медвежата будут весить около 25-35 кг Фото: orphan-bear.org

К концу лета медвежата будут весить около 25-35 кг Фото: orphan-bear.org

Специалисты Центра спасения медвежат-сирот, что в Торопецком районе Тверской области, рассказали о буднях косолапых.

Сейчас на попечении Центра 13 медвежат. Поступили они весной. Некоторым не было и месяца, когда они остались сиротами. Везли медвежьих детей из разных областей.

На реабилитации они набираются сил, чтобы осенью вернуться в родные леса.

Растут медвежата быстро, помогает им в этом "мишкина каша", которую специалисты варят по особому рецепту.

В день 13 медвежат съедают около 70 литров каши, в неделю – около 500 литров. На один день расчет такой: 15 литров молока, манная, гречневая и геркулесовая крупы, сухое молоко, 13 куриных яиц, подсолнечное масло, витамины. Каша готова!

- К концу лета медвежата будут весить около 25-35 кг. Вот почему сейчас им надо очень много каши, - отмечают в Центре.

Центр осуществляет свою деятельность на пожертвования неравнодушных людей: частных лиц и организаций. Подробнее о помощи медвежатам можно узнать на сайте Центра спасения медвежат-сирот.

Смотреть видеосюжет
Специалисты Центра спасения медвежат-сирот показали будни косолапых
Специалисты Центра спасения медвежат-сирот показали будни косолапых