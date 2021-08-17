Специалисты Центра спасения медвежат-сирот в Тверской области поделились рецептом "мишкиной каши"

К концу лета медвежата будут весить около 25-35 кг Фото: orphan-bear.org

Специалисты Центра спасения медвежат-сирот, что в Торопецком районе Тверской области, рассказали о буднях косолапых.

Сейчас на попечении Центра 13 медвежат. Поступили они весной. Некоторым не было и месяца, когда они остались сиротами. Везли медвежьих детей из разных областей.

На реабилитации они набираются сил, чтобы осенью вернуться в родные леса.

Растут медвежата быстро, помогает им в этом "мишкина каша", которую специалисты варят по особому рецепту.

В день 13 медвежат съедают около 70 литров каши, в неделю – около 500 литров. На один день расчет такой: 15 литров молока, манная, гречневая и геркулесовая крупы, сухое молоко, 13 куриных яиц, подсолнечное масло, витамины. Каша готова!

- К концу лета медвежата будут весить около 25-35 кг. Вот почему сейчас им надо очень много каши, - отмечают в Центре.

Центр осуществляет свою деятельность на пожертвования неравнодушных людей: частных лиц и организаций. Подробнее о помощи медвежатам можно узнать на сайте Центра спасения медвежат-сирот.