В Тверской области два человека заразились клещевым боррелиозом

На дачных участках и в лесах Тверской области продолжается активность клещей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Управление Роспотребнадзора по Тверской области продолжат мониторинг по заболеваемости населеия клещевыми инфекциями. С начала сезона два человека заразились клещевым боррелиозом.

Всего в больницы с укусами насекомых обратилось 3358 человек, в том числе 987 детей. За неделю клещи покусали 68 человек, из них 22 ребенка.

- Присасывание клещей в основном происходило на дачных участках, при выезде на природу, посещении леса, - уточняют в ведомстве. - За прошедшую неделю при исследовании клещей возбудитель клещевого энцефалита не выявлен, в 19% обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза.

На территориях с пребыванием детей ведутся акарицидные обработки и контроль их эффективности. По данным на 16 августа обработано 450 га.