Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 августа 2021 15:20

В Тверской области два человека заразились клещевым боррелиозом

С начала сезона покусали 3358 человек
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На дачных участках и в лесах Тверской области продолжается активность клещей

На дачных участках и в лесах Тверской области продолжается активность клещей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Управление Роспотребнадзора по Тверской области продолжат мониторинг по заболеваемости населеия клещевыми инфекциями. С начала сезона два человека заразились клещевым боррелиозом.

Всего в больницы с укусами насекомых обратилось 3358 человек, в том числе 987 детей. За неделю клещи покусали 68 человек, из них 22 ребенка.

- Присасывание клещей в основном происходило на дачных участках, при выезде на природу, посещении леса, - уточняют в ведомстве. - За прошедшую неделю при исследовании клещей возбудитель клещевого энцефалита не выявлен, в 19% обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза.

На территориях с пребыванием детей ведутся акарицидные обработки и контроль их эффективности. По данным на 16 августа обработано 450 га.